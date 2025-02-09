Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

5 Nisan Mahallesi 787. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen M.A, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

M.A, saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.A, buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.