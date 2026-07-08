Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti.
Eski Mardin yolundaki kafenin önünde otomobilinin önü kesilen M.İ, silahla ateş açılması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?