Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
08.07.2026 20:09
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Diyarbakır Sur'da otomobilinde saldırıya uğrayan M.İ. hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti.

Eski Mardin yolundaki kafenin önünde otomobilinin önü kesilen M.İ, silahla ateş açılması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Sur, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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