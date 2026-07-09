Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü, Şüpheli Gözaltına Alındı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, husumetlisi tarafından aracının önü kesilip silahlı saldırıda bulunulan Mazlum İbiş'in (30) öldüğü olayın şüphelisi olduğu belirlenen C.K. (22) gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sur ilçesi Eski Mardin Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Mazlum İbiş'in önü, husumetlisi tarafından kesildi. Çıkan tartışmada şüpheli tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mazlum İbiş, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İbiş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen C.K. yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheli C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.