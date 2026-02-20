Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Girişimi

Diyarbakır'da eski eşine silahlı saldırı girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.
Merkez Kayapınar ilçesinde 18 Şubat'ta E.A, sokakta karşılaştığı boşandığı eşi S.K. ile bir süre tartıştı.
Tartışmanın ardından E.A, kadının başına silah dayadı.
Silah tutukluk yapınca çevredekilerin araya girmesiyle kadın olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince E.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
