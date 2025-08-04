Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde durakta beklerken tabancayla vurulan 55 yaşındaki İsmail Cesur'un hayatını kaybettiği saldırının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DURAKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Korkunç olay, 2 Ağustos Cumartesi günü Silvan ilçesinde meydana geldi. Durakta bekleyen İsmail Cesur, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Cesur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Cesur'un cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla İsmail Cesur'a ateş açtığı, çevredekilerin de bu sırada kaçıştığı yer aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.