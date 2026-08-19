Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Yakalandı
Diyarbakır'da bir kişiyi tabancayla vuran şüpheli H.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde kafenin bahçesinde oturan M.G.'yi tabancayla vurup yaralayan şüphelinin H.A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hüseyin İÇLİ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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