Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, biri silahla biri de bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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