Diyarbakır'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, biri silahla biri de bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.