Diyarbakır'da silahlı yaralama operasyonunda 6 kişi yakalandı, 4'üne işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da silahlı yaralama operasyonunda 6 kişi yakalandı, 4'üne işlem yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kayapınar'da silahlı yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü hakkında adli işlem başlatılırken, kesinleşmiş hapis cezası olan kişi cezaevine teslim edildi, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da silahlı yaralama ve dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı, 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 9 cep telefonu, 14 sim kart, 3 banka kartı, 3 bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 kimlik kartı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelileri olduğu, birinin ayrıca "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
DiyarbakırGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:02:12. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı yaralama operasyonunda 6 kişi yakalandı, 4'üne işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei