Diyarbakır'da silahlı yaralama operasyonunda 6 kişi yakalandı, 4'üne işlem yapıldı

Diyarbakır'da silahlı yaralama operasyonunda 6 kişi yakalandı, 4'üne işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kayapınar'da silahlı yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü hakkında adli işlem başlatılırken, kesinleşmiş hapis cezası olan kişi cezaevine teslim edildi, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da silahlı yaralama ve dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı, 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 9 cep telefonu, 14 sim kart, 3 banka kartı, 3 bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 kimlik kartı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelileri olduğu, birinin ayrıca "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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