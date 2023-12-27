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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler ve yayalar zorluk yaşadı. Diyarbakır Havalimanı'nda ise görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

27.12.2023 - 22:59,
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DİYARBAKIR'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, bazı bölgelerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda görüş mesafesi 200 metreye kadar düşerken, Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi. (DHA)

Diyarbakır\'da Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi
Kaynak: DHA
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