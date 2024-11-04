Diyarbakır\'da Sis Uçuşları Geciktirdi

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DİYARBAKIR'da sis etkili olurken, havalimanında İstanbul ile İzmir uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi. Öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan İstanbul ve İzmir seferleri gecikmeli olarak gerçekleştirildi.