Diyarbakır'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da hava ve kara ulaşımına sis engeli
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, hava ve kara ulaşımını etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hem kara hem de hava ulaşımını etkiledi. Sürücüler, trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Hava ulaşımında bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
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