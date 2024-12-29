Diyarbakır'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Diyarbakır'da hava ve kara ulaşımına sis engeli

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, hava ve kara ulaşımını etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hem kara hem de hava ulaşımını etkiledi. Sürücüler, trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Hava ulaşımında bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.