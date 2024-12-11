DİYARBAKIR'da banyoya götürülmek istenen odun sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Muhyettin Tekin (75) ve eşi komşularının yardımıyla kurtarılırken, yangın itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 23'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede, öğleden sonra, Muhyettin Tekin ve eşi, yanan odun sobasını banyoya götürmek istedi. Bu sırada devrilen soba nedeniyle yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen Tekin çiftinin yardımına, komşuları yetişti. Çift dışarı çıkarılırken, yangın söndürülemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri, adrese sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sobanın Devrilmesiyle Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?