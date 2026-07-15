Diyarbakır'da Sokak Kavgası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sokak Kavgası

Diyarbakır\'da Sokak Kavgası
15.07.2026 10:49
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Diyarbakır Bağlar'da iki grup araçlarından inerek kavga etti, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, araçlarından inen 2 grup arasında çıkan tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılırken, kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken araçlarından inen 2 grup arasındaki tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar, yoldan geçenler ile yakınlarının araya girmesiyle ayrıldı. Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Bağlar, Kavga, Yaşam, Son Dakika

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