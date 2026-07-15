DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, araçlarından inen 2 grup arasında çıkan tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılırken, kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken araçlarından inen 2 grup arasındaki tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar, yoldan geçenler ile yakınlarının araya girmesiyle ayrıldı. Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sokak Kavgası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?