Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-6" operasyonunda yakalanan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Narkoçelik-6" adıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezi ile Ergani ve Bismil ilçelerinde düzenlenen operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 35'i tutuklandı, 9'u adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Satıcıların uyuşturucu maddeyi alıcıya yolladığında "kuş kümese geliyor", madde için de "kuş taklacıdır, saatlerce uçar" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi.
Öte yandan polis ekiplerince kentte düzenlenen diğer operasyonlarda ise bir kompresörün içine saklanmış 10 kilo 700 gram esrar, narkotik köpek "Temren"in eşlik ettiği operasyonda ise bir kamyonda gizlenen 181 kilogram esrar ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, fabrika yöneticileri ve işçilerle görüşerek yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi. Ayrıca, çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini belirtti ve kadın çalışan istihdamını artırmak için mahallelerde kreş sayılarının artırılacağını söyledi.
Türk Kızılay, Ramazan Kampanyası kapsamında depremzedeler ve Gazze'deki çatışma mağdurlarına yardım ulaştırmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ve Gazze'deki mağdurlara öncelik verilecek. Yaklaşık 8,8 milyon kişiye el uzatmayı planlayan Türk Kızılay, 1 milyar 271,5 milyon liralık yardım ile nakdi yardımların yanı sıra gıda kolileri, mutfak desteği ve bayramlık giyim ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, Gazze'ye günlük 5 bin kişilik iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, İyilik Gemisi'nden tahliye edilen yardım malzemelerini de Gazze'ye ulaştırmaktadır. Yardımda bulunmak isteyenler, Türk Kızılay eliyle yurt içinde ve Filistin için gıda yardımı bağışında bulunabilirler.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Söğütalan ve Etili köylerinde etkili olan şiddetli yağış, zaman zaman doluya dönüştü. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü. Sağanak ve dolu nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kınık ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtti. Dağ, 1 Nisan günü kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacaklarını söyledi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.
İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek projelerini anlatmaya devam ediyor. Yücel, ziyaretlerinde büyük bir heyecanla karşılandıklarını ve insanların desteklerini açıkça gösterdiklerini belirtti. Yücel, sanayicilerin ve esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlığını devraldıklarında vatandaşların sıkıntılarını gidermek ve hizmet belediyeciliği ile tanışmalarını sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi. Belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üç katına çıkaracak.
Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Üç Boğaz Rezervuar alanında, yapay ortamda yetiştirilen 3.000 nadir ve nesli tükenmekte olan bitki, doğaya geri kazandırıldı. Bu bitkiler arasında endemik olan 1.000 Myricaria laxiflora ve 2.000 Plantago fengdouensis bulunuyor. Araştırmacılar, bu türlerin ekilmesinin sadece toprağın güçlenmesine ve kıyı korumasına katkı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Yangtze Nehri Havzası'ndaki biyolojik çeşitliliğin geri kazanılmasına yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, uzay mutasyonuyla yetiştirilen bitkilerin de doğaya yeniden kazandırılması sağlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?