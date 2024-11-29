Diyarbakır\'da Sulama Kanalında Hırsızlık Olayı

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, köylere hizmet veren Malabadi Sulama Birliği'ne ait sulama kanalının su tutmak için kullanılan demir kapısı, mazgal ve metal aksamları çalındı.

Silvan ilçesine 160 bin dekar araziye hizmet veren Malabadi Sulama Birliği'ne ait 90 kilometre uzunluğunda, Diyarbakır ve Batman illerinin bazı köylerine su veren sulama kanalında yaz aylarında su tutmak için kullanılan demir kapı, mazgal ve metal aksamlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Malabadi Sulama Birliği ekiplerinin kontrol çalışmaları sırasında fark edilen hırsızlık olayı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN DİKKATLİ OLMALARINI İSTİYORUZ'

Malabadi Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıllarda sulama kanallarımızda yine hırsızlık olayları yaşanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde hırsızlık olaylarının yaşanmasından endişe ediliyor. Kış ayı olması münasebetiyle hırsızlar yine sulama kanalımızın su tutmak için bulunan demir kapılarının içinde bulunan bakır şanzıman milleri ve materyalleri çalmışlar. Kış sezonu çiftçilerin arazide olmamasını fırsat bilen hırsız veya hırsızlar her bir demir kapıyı yaptırmaya kalksak yaklaşık maliyeti 100 ile 150 bin TL civarındadır. Bu hırsızlık olaylarına karşın çiftçilerimizin daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizler birlik olarak her yere ulaşamıyoruz. Bu anlamda çiftçilerimiz bizim gözümüz ve kulağımız olmalı, Böyle bir durumu fark ettikleri anda güvenlik güçleri veya birliğimize haber vermelerini istiyoruz. Olayla ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunduk, gerekli makamlara bilgilendirme yapılmıştır" dedi.