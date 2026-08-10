Diyarbakır\'da Süper Lig Heyecanı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Amedspor'un hafta sonu Erzurumspor'u konuk edeceği Diyarbakır Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Süper Lig maçları öncesi stadyumun son durumunu değerlendiren Vali Zorluoğlu, zemin ve güvenlik tedbirlerinin hazır olduğunu belirterek, "Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek" dedi.

Amedspor'un 16 Ağustos'ta Erzurumspor ile oynayacağı Süper Lig karşılaşması öncesi Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 33 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'na giderek alan incelemesi yaptı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, kentin Süper Lig heyecanına dikkati çekerek, stadyumdaki yenileme çalışmaları ve alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

"ŞEHİRDE BÜYÜK BİR HEYECAN VAR"

Zorluoğlu, şehrin Süper Lig sezonuna topyekün hazırlandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla Süper Lig'in 2026-2027 sezonu başlıyor. Biz de Süper Lig'de bu sene, uzunca bir aradan sonra, Diyarbakır olarak Amedspor'la temsil ediliyoruz. Bundan dolayı şehirde büyük bir heyecan var ve insanlar maçların bir an önce başlamasını bekliyorlar" dedi.

Taraftar grupları, kulüp yönetimi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine düşen görevleri yaptığını aktaran Zorluoğlu, Valilik olarak süreci uzun süredir koordine ettiklerini kaydetti.

"STADYUMUN ZEMİNİ TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Stadyumun sezona hazır olup olmadığını yerinde denetlediklerini ifade eden Vali Zorluoğlu, TFF standartlarına uyum sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Memnuniyetle gördük ki Diyarbakır Stadyumu'nun zemini futbol oynamaya son derece elverişli ve Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi. Ama tabii Süper Lig standartları, Futbol Federasyonu'nun standartları geçen seneye göre biraz farklı. Stadyumda bazı değişiklikler, bazı imalatlar yapıldı. Halen de bu süreç kısmen devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar bu çalışmalar tamamıyla bitirilmiş olacak. ve stadyumumuz Futbol Federasyonu'nun standartlarını sağlamış, güvenlik boyutuyla da tedbirler tamamen alınmış olacak."

"BAKANLIĞIMIZ MADDİ MANEVİ YANIMIZDA OLDU"

Stadyumdaki yenileme çalışmaları için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Zorluoğlu, "Ta başından itibaren maddi manevi bizim yanımızda oldu bakanlığımız. ve gönderilen ödenekler zamanında gönderildi. İşler de inşallah böylece yetişmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'DAN TÜM TÜRKİYE'YE BİR KARDEŞLİK VE DOSTLUK SESİ YÜKSELECEK"

Futbolun rekabet ve hırs barındırdığı kadar hoşgörü, dostluk ve dayanışma anlamına da geldiğine dikkat çeken Vali Zorluoğlu, yeni sezon için şu temennilerde bulundu:

"İnşallah yeni sezon sadece Diyarbakır'da değil, tüm Türkiye'de futbolun bu güzel taraflarına hep sahne olsun. Olayların olmadığı, taraftarların birbirine sarılıp kucaklaştığı, hiç kimsenin burnunun dahi kanamadığı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Tabii Diyarbakır olarak da bu kardeşlik ruhuna katkı yapacak şekilde şehrimiz bir bütün olarak hazırlanıyor. Taraftar gruplarımızla, yönetimle beraber de görüştük. İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek. Hep beraber, taraftarlarımızla bu güzel stadyumda keyifle, konfor ve güvenlik içerisinde bu maçları izleyeceğiz. Tüm futbol takımlarına Süper Lig'de başarılar temenni ediyorum."