Diyarbakır'da Şüpheli Paket Panik Yarattı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şüpheli Paket Panik Yarattı

Diyarbakır\'da Şüpheli Paket Panik Yarattı

Diyarbakır'da polis lojmanları önünde bulunan şüpheli paket, fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlendi.

19.01.2025 13:48  Güncelleme: 13:49
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DİYARBAKIR'da polis lojmanları duvarı önüne bırakılan paket, fünye ile patlatıldı. İncelenen paket, boş çıktı.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis lojmanlarının duvarının önündeki paketi görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı, şüpheli paketi kontrollü olarak patlattı. İncelenen paket boş çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Şüpheli Paket Panik Yarattı - Son Dakika

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