Diyarbakır'da sürücüler yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol açtı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyir halindeki sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark edince araçlarıyla sağa ve sola geçerek 'fermuar yöntemiyle' yol açtı. Sürücülerin oluşturduğu koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'da sürücülerin, yangın ihbarına giden itfaiye aracına 'fermuar yöntemiyle' yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır- Elazığ kara yolunda seyir halindeki sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark edince araçlarıyla sağa ve sola geçerek 'fermuar yöntemiyle' yol açtı. Sürücülerin oluşturduğu koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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