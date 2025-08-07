Diyarbakır'da Sürücüsüz Traktörle Tarım Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Sürücüsüz Traktörle Tarım Dönemi Başlıyor

07.08.2025 11:24
GAPUTAEM, 13 çiftçiye otomatik dümenleme sistemi montajı yaparak tarımda dijitalleşmeyi sağlıyor.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezince (GAPUTAEM) Diyarbakır'da hayata geçirilen proje kapsamında 13 çiftçi, sinyallerle hareket eden traktörle tarlasını ekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı GAPUTAEM, kurulduğu 1962 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla hem bölge hem de ülke tarımına ivme kazandırdı.

Merkez, buğday, arpa, kırmızı mercimek, nohut, pamuk, çeltik ve yem ile tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere bugüne kadar ıslah ettiği çeşitlerle çiftçinin yüksek verim elde etmesine ve sanayicinin de yüksek kaliteye ulaşmasına katkı sağladı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen, GAPUTAEM tarafından yürütülen "Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi" kapsamında da yüzde 90 hibeyle Diyarbakır'ın Bismil, Silvan, Yenişehir, Çınar ve Sur ilçelerindeki 13 çiftçinin traktörüne otomatik dümenleme sistemi monte ediliyor.

Bu sayede çiftçiler, traktöründe direksiyona geçmeden tarlada ekim, ilaçlama ve gübreleme yapmayı insansız şekilde tamamlama olanağı bulacak.

Sürücüsüz hale getirilecek traktörler, küresel konumlama sistemi (GPS) ile çalışacak. Sistemin uydu bağlantısı kesintilerine karşı sorunsuz çalışması için 5 ilçede baz istasyonu kuruldu.

Sistem sayesinde çiftçiler tarımsal üretimde yakıttan, ilaçtan ve gübreden tasarruf edecek.

Otomatik dümenleme sistemi 13 çiftçinin traktörünün direksiyonuna bir haftalık süreçte monte edilecek.

Proje kapsamında ilerleyen süreçte çiftçilere ürünün gelişimine göre kullanacakları "değişken oranlı gübreleme sistemi" desteği de sağlanacak.

"Amacımız tarımda dünya devletleriyle yarışır hale gelebilmek"

GAPUTAEM'de ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Hüseyin Acar, AA muhabirine, merkezde özellikle tarım ve hayvancılık alanında ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, tarım ve hayvancılıkta dijitalleşme ve otomasyona geçmek amacıyla da "Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Acar, " Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığını azaltmak, yerli imkanlarla geliştirilmiş çözümlerle ülkemizi dünya çapında rekabetçi bir konuma getirebilmek istiyoruz. Projemiz bunun bir ön ayağı. Amacımız tarımda dünya devletleriyle yarışır hale gelebilmek, çiftçi maliyetlerini düşürerek daha yüksek verim sağlayabilmek." dedi.

Sistemin monte edileceği traktörlerin birçok işi sürücüsüz yapabileceğini ifade eden Acar, sistemin maliyetlerde de düşüş sağlayacağını belirtti.

"Sistemin sorunsuz çalışması için 5 ilçede baz istasyonu kuruldu"

Acar, şöyle konuştu:

"Buradaki çalışma prensibimizde traktörün üst üste gübre ve ilaç atmasının önüne geçiyoruz. Asimetrik tarlaları simetrik hale getireceğiz. Bu sayede yakıttan da tasarruf edilecek. Otomatik dümenleme sistemiyle yakıtta yüzde 7, makine kullanımında yüzde 10, ilaçta yüzde 15, gübrede yüzde 20, iş verimliliğinde yüzde 15 tasarruf sağlamış olacağız. Daha önce bazı çiftçiler bu sistemi kullandı fakat uyduyla bağlantı noktasında oluşan sorun nedeniyle yeteri kadar randıman alamadı. Bu sorunun önüne geçmek ve sistemin sorunsuz çalışması için 5 ilçede baz istasyonu kuruldu."

Dijitalleşmenin yaygınlaştığı bu çağda artık akıllı tarımın, hassas tarımın ve tarımsal uygulamaların biraz daha yayılmasını öngördüklerini dile getiren Acar, çalışmaları da bu yönde ilerlettiklerini belirtti.

Acar, "İlerleyen dönemde her yetiştirici ve çiftçimizin bu otomatik dümenleme sistemini kullanacağından şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

