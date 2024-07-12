Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Diyarbakır'da 2 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin yargılanan 2'si tutuklu 6 sanığa, 10 yıl 5 aydan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

12.07.2024 10:32
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Diyarbakır'da 2 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin yargılanan 2'si tutuklu 6 sanığa, 10 yıl 5 aydan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30 Nisan'daki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar B.E. ve S.D. ile tutuksuz yargılanan E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'nin üzerlerine atılı suçtan hapis cezası almalarına ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

Gerekçeli kararda, sanıklar ve tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Dosyada bulunan kamera kaydı ve diğer delillerin incelendiği belirtilen kararda, sanıkların eylemleriyle maktulün çevresini sararak kaçmasını engelleyecek şekilde hakimiyet kurduklarının belirlendiği ifade edildi.

Sanık S.D'nin elinde bulunan bıçakla maktulün ölümüne neden olan yaralamayı gerçekleştirdiği tespitine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Diğer sanıklar ise maktulün kaçmasını da engelleyecek nizamda darbetmeye devam ettiler. Sanık B.E'nin de meydana gelen yaralanmalarla da uyumlu şekilde 'boru anahtarı' diye tabir edilen silah sayılan cisimle maktulü darbettiği, sanıkların maktulün durumunun kötüye gittiğini görmeleri üzerine polise teslim etmek üzere götürdükleri ve bu sırada maktulün yürümede zorlanması nedeniyle 2 koluna sanıklar tarafından girildiğinin görüldüğü, bazı sanıkların da maktulü darbetmeye devam ettikleri görülmüştür."

Kararın değerlendirme ve sonuç kısmında, şu ifadeler yer aldı:

"Sanıkların, meydana gelen fiil üzerinde gerek kaçıp kurtulmasını engelleyecek düzeyde gerek darbederek hakimiyet kurdukları, bu nedenle tamamının maktulün öldürülmesi eyleminin müşterek faili konumunda bulunduğunun kabulü gerekmektedir. Bu haliyle sanıkların maktule yönelik 'kasten öldürme' suçunu iştirak halinde işledikleri anlaşılmıştır. Suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, faillerin amacı ve kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 37/1 maddesi delaletiyle, TCK'nin 81/1 maddesi gereğince cezalandırılmalarına karar verilmiştir."

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.

Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti oy birliğiyle tutuklu sanıklardan B.E'nin "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, S.D'nin "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 11 yıl 8 ay, tutuksuz sanıklardan E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'nin ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'tacizci' sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

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