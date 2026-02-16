Diyarbakır'da Taksici Zam Görüşmesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile zam talebinde bulunan taksici esnafı arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kentte sunulan ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile vatandaşların ekonomik koşullarını birlikte gözeten bir anlayışla süreci tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esnaftan gelen talep ve öneriler, halkın çıkarlarını koruyacak şekilde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çok yönlü olarak ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, tarife değişikliğine ilişkin 9 Mart'ta karar açıklanacaktır. Konuya ilişin yürütülen çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak detaylar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."