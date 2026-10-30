Diyarbakır\'da takside kalan telefonu yolcu alıp cebine koydu, anlar görüntülendi

Diyarbakır'da takside kalan telefonu yolcu alıp cebine koydu, anlar görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde 27 Ekim'de bir yolcu, takside arka koltukta unutulan cep telefonunu alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken telefon sahibi yolcu şüpheli hakkında şikayetçi oldu, inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'da taksiye binen yolcu, başka bir yolcunun arka koltukta unuttuğu cep telefonunu cebine koyup, araçtan indi. Olay anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 27 Ekim'de Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde meydana geldi. N.K. isimli yolcu, 21 TT 0109 plakalı taksiyle seyahat ettikten sonra cep telefonunu arka koltukta düşürdü. N.K.'nin ardından taksiye binen 2 yolcudan biri, arka koltukta bulunan telefonu fark etti. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, araçtan indiği sırada telefonu cebine koyarak, uzaklaştı. Olay anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonun sahibi N.K., emniyete giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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