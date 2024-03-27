Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait 270 farklı ebatlarda sikke, 21 yüzük, 6 obje ve kandil ile 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucu Bismil ve Çınar ilçelerinde tarihi eser ve kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce 4 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 270 farklı ebatlarda sikke, 21 yüzük, 6 obje ve kandil ile 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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