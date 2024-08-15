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Diyarbakır'da tarihi mekanlarda "Eyyam-ı Bahur" sakinliği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da "Eyyam-ı Bahur" sıcakları nedeniyle tarihi mekanların boş kalması dikkat çekti. Kimisi gölgelik alanlarda soğuk içecek içerek vakit geçirirken, kimisi ise sıcaklığı aldırış etmeden tarihi mekanları gezmeye devam etti.

Diyarbakır, Eyyam-ı Bahur olarak nitelendirilen yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini yaşarken, yerli ve yabancı turistlerin tarihi mekanlara ziyareti hava sıcaklığı nedeniyle akşama kalıyor. Gün içerisinde bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle tarihi mekanlar boş kalıyor.

Yurt dışından memleketi Diyarbakır'a gelen Veysi Kaya, aile ziyaretinin yanı sıra tarihi mekanları gezme fırsatının olduğunu söyledi. Sıcaklıklara rağmen Diyarbakır'ın tarihi kültürel zenginliklerini öğrenmek için güneşe dayanabildiğini ifade eden Kaya, "Diyarbakırlıyım, ama yurt dışında ikamet ediyorum. Aslında ailemizi buraya ziyarete geldik. Ama aynı zamanda Diyarbakır'ı da gezme fırsatımız oldu. Vaktimizi memleketimizi gezerek de değerlendiriyoruz. Hava sıcaklıkları bizi yormuyor. Tarihi mekanları gezmemize engel değil. Yorulduğumuzda dinlenip tekrar devam ediyoruz" dedi.

Sıcaklıktan bunalan çocuklar ise, tarihi Sur ilçesindeki Anzele süs havuzuna girerek serinliyor.