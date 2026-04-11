Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Murat Zorluoğlu, önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri ve tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır'da 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, bölgenin tarım arazileri, mera varlığı, hayvancılık kapasitesi ve genç nüfus yapısıyla Türkiye'nin üretim ve kalkınma hedeflerinde stratejik konumu vurgulandı.

Mehdi Eker, bölgenin tarımsal zenginliğine dikkat çekerek, geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle değerlendirilemeyen kaynakların modern teknoloji ve yatırımlarla ekonomiye kazandırılmasının önemini belirtti. Çalıştayda, gıda güvenliğinin artık milli güvenlik meselesi olduğu vurgulanırken, sulama, üretim altyapısı ve kırsal kalkınma yatırımlarının stratejik ihtiyaç olduğu değerlendirildi.

Cevdet Yılmaz, bölgesel kalkınmanın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade ederek, sulama yatırımlarının tarımsal verimi artırmanın yanı sıra göçü azaltan ve refahı büyüten temel araçlar olduğunu söyledi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini vurgulayarak, sulama projelerinin hızlandırılmasıyla bölgenin kalkınacağını belirtti.

Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, sulama projelerinin tamamlanmasıyla ilin daha ileri bir noktaya taşınacağını kaydetti. Çalıştay sonunda elde edilen verilerin raporlaştırılarak üst mercilere sunulacağı ve bölgenin potansiyelini değerlendirmeye yönelik somut bir yol haritası oluşturulacağı bildirildi.