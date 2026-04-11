Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı Düzenlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı Düzenlendi

11.04.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tarım potansiyeli ve kalkınma stratejileri ele alındı. Gıda güvenliğinin önemi ve sulama yatırımlarının gerekliliği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Murat Zorluoğlu, önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri ve tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır'da 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, bölgenin tarım arazileri, mera varlığı, hayvancılık kapasitesi ve genç nüfus yapısıyla Türkiye'nin üretim ve kalkınma hedeflerinde stratejik konumu vurgulandı.

Mehdi Eker, bölgenin tarımsal zenginliğine dikkat çekerek, geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle değerlendirilemeyen kaynakların modern teknoloji ve yatırımlarla ekonomiye kazandırılmasının önemini belirtti. Çalıştayda, gıda güvenliğinin artık milli güvenlik meselesi olduğu vurgulanırken, sulama, üretim altyapısı ve kırsal kalkınma yatırımlarının stratejik ihtiyaç olduğu değerlendirildi.

Cevdet Yılmaz, bölgesel kalkınmanın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade ederek, sulama yatırımlarının tarımsal verimi artırmanın yanı sıra göçü azaltan ve refahı büyüten temel araçlar olduğunu söyledi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini vurgulayarak, sulama projelerinin hızlandırılmasıyla bölgenin kalkınacağını belirtti.

Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, sulama projelerinin tamamlanmasıyla ilin daha ileri bir noktaya taşınacağını kaydetti. Çalıştay sonunda elde edilen verilerin raporlaştırılarak üst mercilere sunulacağı ve bölgenin potansiyelini değerlendirmeye yönelik somut bir yol haritası oluşturulacağı bildirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Güneydoğu Anadolu, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 18:49:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.