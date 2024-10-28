Diyarbakır'da Tarımsal Üretim Planlaması Tanıtıldı

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Diyarbakır'da, "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni modelin tanıtımı için merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi'nde üreticilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesini sağlamak, ihtiyacı olmayan ürünlerin üretiminde kısıtlamaya gitmek ve dolayısıyla piyasadaki arz talep dengesini sağlayabilecek bir üretim modeline geçtiklerini belirtti.

Bu model ile hem üretim planlamasını yapacaklarını hem yeni bir destekleme modeli uygulayacaklarını ifade eden Atalar, şunları kaydetti:

"Üretim planlaması çerçevesinde Türkiye'de 13 stratejik ürün belirlendi. Her ilde olmazsa olmaz olan, ülkemizin ve sanayicimizin ihtiyacı olan 13 ürün ve yem bitkileri bu plana dahil edildi. Türkiye'deki tüm üretim havzalarında o ilçe şartlarına uygun olan ürünler için ürün haritaları çıkarıldı. Bizler de ilde tarımsal üretim planlamasının bir alt birimi olan teknik komiteyi oluşturduk. Teknik komitede sivil toplum örgütlerinin başkanları, üniversiteden katılımcılarımız, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerimiz ve teknik personelimiz var. Teknik komite tarafından ilçelerin arazi uygunluk planlarına, sulama imkanlarına bakılarak ürünlerin ihracata uygunlukları dikkate alınarak her ilçe için ayrı ayrı ürünler belirleniyor ve bu stratejik ürünlerin o ilçelerde ve o havzalarda ekilmesi ve bunun dışındaki ürünlerin ekilmemesi üzerine bir planlama yapılıyor."

Yeni model kapsamında çiftçilere verilecek destekler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Veysi Kanat, teknik personel ve üreticiler katıldı.