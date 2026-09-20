Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları sona erdi, 677 finalist takım yarıştı - Son Dakika
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Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları sona erdi, 677 finalist takım yarıştı

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Diyarbakır\'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları sona erdi, 677 finalist takım yarıştı
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Diyarbakır'da 16-20 Eylül arasında düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yarışmalar tamamlandı. 13 ülkeden yaklaşık 3 bin çocuk ve gencin yer aldığı 677 finalist takımın mücadelesinde her kategoride ilk 3'e girenlerin ödülleri Şanlıurfa'daki Güneydoğu TEKNOFEST'te verilecek.

Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 kapsamında yapılan ve 13 ülkeden takımların katıldığı yarışmalar sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde 16-18 Eylül'de Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, finalist takımlar, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi", "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Lise Seviyesi" ve "Sağlıkta Yapay Zeka" olmak üzere 3 kategoride mücadele etti.

Ardından 18-20 Eylül'de Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bir diğer yarışmada da finalist takımlar, "Sanayide Robotik Uygulamalar", "Jet Motor Tasarım", "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması İlkokul Seviyesi", "Havacılıkta Yapay Zeka", "Biyoteknoloji İnovasyon", "Çip Tasarım", "Elektronik Harp" ve "TEKNOFEST Mesleki Yetenek" olmak üzere 8 kategoride yarıştı.

Her iki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen yaklaşık 3 bin çocuk ve gençten oluşan 677 finalist takım katıldı.

"Her kategoride ilk 3'e girenlerin ödülleri Güneydoğu TEKNOFEST'te verilecek"

TEKNOFEST Danışma Kurulu Üyesi ve T3 Vakfı Diyarbakır İl Sorumlusu Yahya Akıl, katılımcıların yarışmalarda çok güzel projeler ortaya koyduklarını söyledi.

Vatandaşların da TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Akıl, "Diyarbakır'da 16-20 Eylül tarihleri arasında 5 gün boyunca yarışmalar gerçekleştirildi. 3 bine yakın yarışmacı katıldı. Her kategoride ilk 3'e girenlerin ödülleri de Şanlıurfa'da düzenlenecek Güneydoğu TEKNOFEST'te verilecek. Öğrencilerin, kendilerini gelecekte nerede görebilecekleri ve hangi alanlarda geliştirebilecekleri açısından ufkunu açtı. Diyarbakır'ın bir seviye atladığını düşünüyorum. Diyarbakır'ın böyle bir organizasyona ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaç bence karşılandı." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Kara da yarışmaya danışman hocaları ve 5 kişilik ekiple katıldıklarını belirtti.

Haziran ayında çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve finalist takımlardan biri olmaya hak kazandıklarını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Elimizden geleni yaptık. Kimi zaman güldük, kimi zaman üzüldük ama burada çok şey öğrendik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Farklı farklı alanlardan rakiplerimiz vardı. Rakiplerimiz çok güçlüydü. Biz de güçlüydük tabii ki ama zaman zaman onların çok öne çıktığı yerler oldu, bizim öne çıktığımız yerler oldu. Sonuç ne olursa olsun bizim için çok büyük bir deneyim oldu. Burada çok şey öğrendik, çok mutluyuz."

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Yunus Erdem Ergül ise "Elektronik Harp" yarışmasının ilk yılı olduğunu ve bu yarışmaya 5 aydır hazırlandıklarını dile getirdi.

Ergül, "Yarışmada, en iyi elektronik taarruz sistem tasarımı prestij ödülü aldık. Gerçekten çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Sıla Polat da 4 kişilik bir takımla yarışmada yer aldıklarını aktardı.

Polat, şöyle devam etti:

"Zorlu bir süreçti. Elimizden geleni yaptık. Gayet güzel, hayatımızda ilk defa deneyimlediğimiz bir süreçti. Burada sonuç ne olursa olsun, yani derece alamasak dahi geçirdiğimiz süreç finale kadar gelmemiz, bizim için çok değerliydi."

Kaynak: AA
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