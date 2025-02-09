Diyarbakır'da Teknoloji Kullanım Eğitimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Teknoloji Kullanım Eğitimi

Diyarbakır\'da Teknoloji Kullanım Eğitimi

Ekrandan Sıyrıl, Hayata Sarıl Projesi ile öğrenciler bilinçli internet ve teknoloji kullanımı öğreniyor.

09.02.2025 11:46
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Diyarbakır'da "Ekrandan Sıyrıl, Hayata Sarıl Projesi"yle öğrenciler, bilinçli teknoloji ve internet kullanımı eğitimi alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi işbirliğiyle hazırlanan "Ekrandan Sıyrıl, Hayata Sarıl Projesi" 2 yıl önce hayata geçirildi.

Öğrencileri teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yürütülen proje ile okulları ziyaret eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim veriyor.

Teknoloji bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki etkileri, siber tehditlere karşı alınabilecek önlemler ve internetin bilinçli kullanımı konusunda verilen eğitimlerle öğrenciler bilinçlendiriliyor.

"Teknolojinin olumsuz yanları da var"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Kerim Dağ, AA muhabirine, özellikle çocukların interneti doğru kullanmalarını sağlamak, teknoloji bağımlılığının önüne geçmek, ekran sürelerini azaltmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Okullardaki tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dağ, amaçlarının öğrencilerin farkındalığını artırmak olduğunu vurguladı.

Teknolojinin hayatın bir parçası olduğunu ve herkesin kullandığını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Teknolojinin olumsuz yanları da var. Bu olumsuz yanlarını minimize etmek ve teknolojiyi öğrencilerimizin en iyi şekilde kullanması için bu çalışmayı hayata geçirdik. Öğrencilerin yanı sıra velilere ve öğretmenlerimize de eğitimler veriyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna kadar bu projemiz devam edecek. Sosyal medya sosyalleşmek değildir. Kendi sınıfındaki arkadaşını, komşusunu tanımıyor ama dünyanın öbür ucundaki insanlarla iletişim kuruyor. İnternetin, teknolojinin tehlikelerinden korumak, onların daha bilinçli bireyler olması, teknolojiyi ve interneti daha bilinçli, kendi avantajlarına olacak şekilde kullanmaları için bu eğitimleri veriyoruz. Hedefimiz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar yaklaşık 25 bin öğrencimize ulaşmak."

Öğrencilerin internet ve teknolojiyi bir plan çerçevesinde kullanmaları uyarısında bulunan Dağ, her öğrencinin yaşına uygun plan oluşturması gerektiğini anlattı.

Dağ, "İlkokul öğrencisinin günlük ekran süresi 40 dakikayı, ortaokul ve lise öğrencisinin de 1-2 saati geçmemesi gerekiyor. Proje sonunda inşallah güzel sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Öğrencileri internet ortamındaki tehlikelerden uzak tutmak istiyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru da verdikleri eğitimlerle çocukları ve aileleri internette karşılaşacakları suç fiillerine karşı korumak istediklerini söyledi.

Her geçen gün teknolojinin ve internet kullanımının yaygınlaştığını ve bununla beraber risklerin de arttığını vurgulayan polis memuru, şunları kaydetti:

"Öğrencileri bilinçsizce kullandıkları internet ortamındaki tehlikelerden uzak tutmak istiyoruz. Suç işlenmeden önce önleyebilmek. 2023 yılında 15 bin 400, 2024 yılında da 16 bin 396 öğrenci ve vatandaşa ulaştık."

Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Özge Sancar da aldıkları eğitimlerin çok yararlı olduğunu dile getirerek, bu sayede artık interneti ve teknolojiyi daha bilinçli kullanacağını ifade etti.

Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Arjin Budancir da sosyal medyadaki tehlikelerden korunmak için daha dikkatli olacağını söyledi.

Teknolojiyi ve interneti eğitimi için daha verimli kullanacağını kaydeden Budancir, eğitimin faydalı geçtiğini anlattı.

Kaynak: AA

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