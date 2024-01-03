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Diyarbakır'da Telefon Şarjı Sonucu Çıkan Yangında Anne ve 4 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Telefon Şarjı Sonucu Çıkan Yangında Anne ve 4 Çocuk Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, anne ve 4 çocuk dumandan etkilendi. Yangının sebebi olarak anne Ruken K.'nın şarjda bıraktığı cep telefonunun alev alması gösterildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da Telefon Şarjı Sonucu Çıkan Yangında Anne ve 4 Çocuk Yaralandı
03.01.2024 - 01:13,
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DİYARBAKIR'da şarja takılan telefonun alev alması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186'ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre evde uyudukları sırada Anne Ruken K.'nın (30) şarjda bıraktığı cep telefonu alev aldı. Çıkan yangında anne Ruken K. ile çocukları Umut (11), Buse (9), Onur (7) ve Hasret K. (3), dumandan etkilendi. Alevleti fark ederek uyanan Ruken K., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evdekiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Anne Ruken K., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, çocuklar da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Telefon Şarjı Sonucu Çıkan Yangında Anne ve 4 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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