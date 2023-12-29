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Diyarbakır'da temizlik işçisi çöp kamyonuna çarpan taksinin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da temizlik işçisi çöp kamyonuna çarpan taksinin altında kalarak hayatını kaybetti

Diyarbakır'da temizlik işçisi Orhan Tancar, çöp konteynerini boşaltırken arkadan gelen taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Taksiden kaçan sürücü daha sonra polise teslim oldu. Tancar'ın cenazesi defnedildi, sürücünün işlemleri ise devam ediyor.

Diyarbakır\'da temizlik işçisi çöp kamyonuna çarpan taksinin altında kalarak hayatını kaybetti
29.12.2023 - 17:30,
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DİYARBAKIR'da, temizlik işçisi Orhan Tancar (44), çöp konteynerini kamyona boşaltırken, arkadan gelen taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Kayapınar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Orhan Tarcan, caddedeki konteyneri, çöp kamyonuna boşaltırken M.A. idaresindeki 21 TT 0802 plakalı taksi, arkadan gelip çarptı. Taksiden inen M.A. kaçtı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılan Tarcan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. M.A., bir süre sonra Kayapınar Şehit Alişan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Tarcan'ın cansız bedeni, otopsinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da temizlik işçisi çöp kamyonuna çarpan taksinin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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