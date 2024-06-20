Diyarbakır'da termometre 43 dereceyi gösterdi, çocuklar Anzele Suyu'nda serinledi - Son Dakika
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Diyarbakır'da termometre 43 dereceyi gösterdi, çocuklar Anzele Suyu'nda serinledi

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 43 dereceyi görmesiyle birlikte evde bunalan çocuklar, tarihi Anzele Suyu'nda serinlemek için bir araya geldi. Kimisi ailesinin kontrolüyle yüzerken, kimisi de arkadaşlarıyla suya atlayarak keyifli vakit geçirdi.

20.06.2024 13:38
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Diyarbakır'da termometre 43 dereceyi gösterdi

Çocuklar soluğu Anzele Suyu'nda aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 43 dereceyi görmesiyle birlikte evde bunalan çocuklar, soluğu tarihi Anzele Suyu'nda aldı. Yüksekten atlayarak tehlikeyi aldırış etmeyen çocuklardan kimisi ailesinin kontrolüyle yüzerken, kimisi de arkadaşlarıyla serinliyor.

Diyarbakır'da kavurucu sıcaklarla birlikte merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Suyu'nda çocuklar serinleyerek vakit geçiriyor. Binlerce yıllık su kaynağına girerek serinleyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeyip yüksek yerlerden suya atlıyor.

Kimisi ailenin kontrolüyle soğuk suda yüzerek serinlerken, kimi çocuk ise arkadaşlarıyla 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısına aldırış etmeden suya giriyor.

Çocuğunun serinlemesi için beraber Anzele Suyu'na gelen Şehmus Ekici, sıcak havalarda Diyarbakır'da binlerce yıllık tarihi suyun soğuk ve iyi geldiğini belirtti.

Ekici, "Malumunuz Diyarbakır'da havalar bir anda sıcak olmaya başladı. Okullar da tatil olunca çocuklarımız evde sıkılmaya başladı. Ben de çocuğumu evde sıkılmaması için kendisini bugün tarihi Anzele Suyu'na getirdim. Burada yüzünce serinliyorlar" dedi.

Suda yüzen Umut Eren Ekici ise, çok keyif aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Anzele Suyu'na babamla birlikte geldim. Onun kontrolünde suda yüzüyorum. Havaların sıcak olması ve okulların tatil olmasını fırsat bilip yüzmeye geldik. Çok keyifliyiz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da termometre 43 dereceyi gösterdi, çocuklar Anzele Suyu'nda serinledi - Son Dakika

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