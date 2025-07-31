Diyarbakır\'da TİHA İle Uyuşturucu Operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da yerli taarruzi insansız hava aracı (TİHA) AKINCI'nın ilk kez kullanıldığı operasyonda 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 17 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; yerli taarruzi insansız hava aracı AKINCI'nın ilk kez kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ekili araziler ve uyuşturucu tacirleri yakın takibe alındı. AKINCI TİHA'nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce mesafedeki araziler tarandı. Termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı. Elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 124 operasyonel tim, 1250 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı, 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek, 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.