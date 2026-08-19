Diyarbakır'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mezopotamya Mahallesi Mastfroş Caddesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Rojda D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.