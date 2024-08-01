Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice Küme Evleri mevkisinde M.T.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralardan M.T.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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