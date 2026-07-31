Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Urfa Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAN 881 plakalı otomobil ile 30 D 2083 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?