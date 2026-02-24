Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı

24.02.2026 21:47
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, Çınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Çınarköy mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat 2026 tarihinde, Diyarbakır ili Çınar ilçesi Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

