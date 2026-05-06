DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 M 0787 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile M.D. idaresindeki 21 ACM 414 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?