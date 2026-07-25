Diyarbakır'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
F.I'nın kullandığı 73 AAU 639 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde A.K. idaresindeki 34 GMB 549 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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