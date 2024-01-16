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Diyarbakır'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Muhammet Emin Karakuş hayatını kaybetti. Karakuş'un yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Karakuş, seyir halindeki bir kamyonun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Karakuş'un 2 ay önce atamasının yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak çalıştığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diyarbakır\'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
16.01.2024 - 17:16,
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhammet Emin Karakuş (29) yönetimindeki 21 AEK 840 plakalı motosiklet, Diyarbakır Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 01 BRS 34 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Karakuş, caddeye savrularak seyir halindeki 21 DY 901 plakalı kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Karakuş'un 2 ay önce atamasının yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğünde, ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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