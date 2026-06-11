Diyarbakır'da Trafoda Yangın - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafoda Yangın

11.06.2026 14:34
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Diyarbakır Bağlar'da bir trafoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı yok.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan bir trafoda meydana geldi. Trafodan yükselen duman ve alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Trafoda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın anları ise çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Bağlar, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Trafoda Yangın - Son Dakika

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