Diyarbakır'da trenin çarptığı engelli hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'da, trenin çarptığı zihinsel engelli yaya Mehmet Saçan (45), hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Bozdemir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtalan-Ankara arası çalışan Güney Ekspresi treni, zihinsel engelli olduğu belirtilen Mehmet Saçan'a çarptı. Saçan, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Saçan, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saçan'ın cenazesi otopsinin ardından kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,