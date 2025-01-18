Diyarbakır'da Ücretsiz Sosyal Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Ücretsiz Sosyal Etkinlikler

Geniş Video İzle

Gönüllülük esasına dayalı topluluk, katılımcıların katıldığı ücretsiz etkinlikler düzenliyor.

18.01.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da ücretsiz sosyal etkinlik projesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Sosyal Etkinlik Topluluğu, 3 yıldır gönüllülük esasına dayalı olarak, kentte her gün farklı etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılımcıların oylarıyla belirleniyor ve gönüllülük esasıyla gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır'da Sosyal Etkinlik Topluluğu, samimi bir ortamda sosyalleşmeyi ve paylaşmayı ön planda tutuyor. Şimdiye kadar yirminin üzerinde farklı türde etkinlik düzenleyen topluluk, mesleklerden bağımsız bir şekilde yalnızca hobiler ve dostluklarla bir araya geliyor. Etkinliklerde önce tanışma halkası oluşturuluyor ve daha sonra üyeler evlerinde hazırlayıp getirdiği ikramları paylaşıyor. Grubun en güzel yanı ise tüm etkinliklerin tamamen ücretsiz olması ve harcama gerektiren etkinliklerde her bireyin kendi harcamasını yapması.

Sosyal Etkinlik Topluluğu kurucularından Mehmet Deniz yaklaşık 3 yıl önce bu topluluğu oluşturduklarını söyledi. Deniz, "Bu topluluğun amaçlarından bir tanesi Diyarbakır'ı farklı şehirlerle, farklı kültürlerle buluşturmak buraya misafir olarak gelenler, tayinle gelenler hem Diyarbakır'ın kültürünü bire bir görsün hem Diyarbakır'ın yerel insanlarıyla bire bir iletişime geçsinler, paylaşsınlar, eğlensinler keyif alsınlar, sosyalleşsinler ve bunu tamamen gönüllülük esaslı yapsınlar. Neye, ne zaman, nerede, nasıl hep beraber karar veriyoruz birlikte gerçekleştiriyoruz, birlikte eğleniyoruz kocaman bir aile olduk ve çok mutluyuz. 20 farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor bunlar Dünya turu, Türkiye turu ve çok kapsamlı etkinlikler bunlara birlikte karar veriyoruz ve her şeyi ücretsiz gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara'dan Diyarbakır'a tayin sebebiyle gelen Tuğba Çizmeci yeni taşındıkları için burada kimseyi tanımadıklarını ve bu topluluğa katılarak birçok arkadaş edindiğini ifade etti. Çizmeci, "İlk kestane etkinliğine katıldım tabi ilk başta tedirginliğim oldu. Hiç tanımadığım, hiç bilmediğim bir ortama girecektim ama geldiğimde beni çok sıcak karşıladılar. Hiç kimsem yok iken şuan çok güzel bir ailem oldu çok mutluyum" diye konuştu.

Sobada kestane etkinliğine katıldığını söyleyen Hasan Çoskun ise "Burada herkes mutlu görüyorsunuz insanlar çocuklarıyla, aileleriyle geliyor" şeklinde konuştu.

Bir başka katılımcı Deniz Menteş ise harika bir topluluğun içerisinde olduğunu ve günün stresini attığını belirtti. Menteş, "Paylaşıyoruz, öğreniyoruz, keşfediyoruz. Her türlü etkinlik mevcut ve gönüllü olarak ücretsiz" dedi.

2 ay önce topluluğa katıldığını söyleyen İbrahim Dağaçar, yabancılık çekmediklerini sanki yıllardır birbirlerini tanıyormuş hissinin olştuğunu vurguladı.

İlk günlerinden beri topluluk içerisinde olduğunu belirten Ayşe Özer, "Gayet güzel bir ortam. Arkadaşlarınız ile rahatlıkla katılım sağlaya biliyorsunuz aile ortamı gibi herkes yardım sever paylaşım içerisinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Altay Arda İzci misafir olarak Diyarbakır'a geldiğini ve arkadaşının daveti üzerine etkinliğe katıldığını belirterek topluluğun aile ortamını aratmadığını söyledi.

İngilizce etkinliklerine katılıp hem sosyalleşen hem de kendini geliştirdiğini söyleyen Mustafa Özgür Okuyucu, "İngilizce konuşma etkinliklerine daha çok katılıyorum hem kendimi geliştirmiş oluyorum, sosyalleşme açısından da çok güzel etkinlikler olmuş oluyor" dedi.

Topluluk tarafından doğum günü kutlanan Tuanna Alto doğum gününü kutladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Minik katılımcılardan Erva Atan ve Hifer Çizmeci çok eğlendiklerini dile getirdi.

Berinay Güneş ise topluluğun amacının paylaşmak, sosyalleşmek ve tanışmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır\'da Ücretsiz Sosyal Etkinlikler
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Diyarbakır, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ücretsiz Sosyal Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:45:56. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ücretsiz Sosyal Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.