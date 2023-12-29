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Diyarbakır'da Uygulama Yapan Polis Ekiplerine Patlayıcı Atan 5 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uygulama Yapan Polis Ekiplerine Patlayıcı Atan 5 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekiplerine patlayıcı atan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmazken, yanlarında taşıdıkları poşette 4 el yapımı patlayıcı ve fişek bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'da Uygulama Yapan Polis Ekiplerine Patlayıcı Atan 5 Şüpheliden 4\'ü Tutuklandı
29.12.2023 - 19:38,
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DİYARBAKIR'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) attıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 26 Aralık'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin, yanlarında taşıdığı bir poşeti attıkları fark edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmazken, çevrede yapılan aramada bulunan poşetin içerisinde ise 4 EYP ile fişek bulundu. Şüphelilerin beraberindeki  bantla sarılmış plakasız elektrikli bisiklete de el konuldu. Olayla ilgili B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (25), A.İ. (26) ve C.A. (15), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Yenişehir, Aralık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uygulama Yapan Polis Ekiplerine Patlayıcı Atan 5 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
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