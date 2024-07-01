Diyarbakır'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında askeri personelin de bulunduğu 10'u tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanmak", "zimmet" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından 56 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 21'i yakalandı.
Gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında askeri personelin de bulunduğu 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 8 şüpheli ifadeye çağrılırken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 10 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
Firari 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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