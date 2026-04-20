Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 18 kilogram esrar, 2 kilo 253 gram metamfetamin ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.