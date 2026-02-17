Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8-15 Şubat'ta uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 10 kilo 234 gram esrar ve türevleri, 313 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram sentetik kannabinoid, 45 bin 464 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 tabanca, 2 şarjör ve 54 fişek ile 299 kilo 150 gram kıyılmış tütün ele geçirildi, 110 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.