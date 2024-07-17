Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama

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DİYARBAKIR'da uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli, 'Kıvılcım' adlı operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde çok sayıda adres ile 55 şüpheliyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan izin sonrası belirlenen adreslere hava destekli 'Kıvılcım' adlı operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 500 kilo esrar ve türevleri, 70 bin uyuşturucu hap, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL ele geçirildi.

KUŞ İSİMLERİ SİPARİŞ

Şüphelilerden birinin televizyon ünitesi görünümündeki kargo kolisinden şüphelenen polis, incelemesinde 60 kilo esrar ele geçirdi. Ayrıca şüphelilerin uyuşturuculara güvercin, serçe, keklik ve kumru gibi isimler verdiği ortaya çıktı. Narkotik polisin takibindeki bir araçta da 200 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon, kentte tek seferde en yüksek miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan işlemleri tamamlanan 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.