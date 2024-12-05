Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 452 Şüpheli Yakalandı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince kasım ayında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 452 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kasım ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 452 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 52'si 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından tutuklanırken, yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında 190 kilo 963 gram skank maddesi, 97 kilo 368 gram esrar ve türevleri, 195 kilo 296 gram metamfetamin, bin 163 adet sentetik ecza, 1 kilo 160 gram senetetik, kannabinoid/bonzai hammaddesi, 182 adet ecstasy, 198 gram kokain, 78 adet captagon, 257 gram eroin ele geçirildi.