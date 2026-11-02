Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye işlem yapıldı, 123 kilo esrar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye işlem yapıldı, 123 kilo esrar bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye işlem yapıldı, 123 kilo esrar bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasına göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik jandarma operasyonlarında 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 525 kök kenevir ve skunk, 523 uyuşturucu hap ile 123 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 525 kök kenevir ve skunk, 523 uyuşturucu hap ve 123 kilogram esrar ele geçirildi, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiDiyarbakır3. SayfaJandarmaKenevirGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
15:17
Sözün bittiği yer Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
14:12
İBB davasında ünlü AVM’nin yöneticileri konuştu “5 milyon dolar talep edildi“
İBB davasında ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! "5 milyon dolar talep edildi"
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:41:46. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye işlem yapıldı, 123 kilo esrar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android