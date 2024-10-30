Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 30 Tutuklama

Güncel

Diyarbakır'da helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir haftada sokak satıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik "Kırlangıç" adıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler, Diyarbakır'dan batı illerine sevk edilmek üzere yola çıkan tırda yaptıkları aramada aracın frigo (soğutucu) bölümüne gizlenmiş 36 kilogram skunk ele geçirdi.

Bir nakliye aracındaki çamaşır suyu kolilerini kontrol eden ekipler de şüphelilerin bazı kolilere çamaşır suyu koyduklarını, bazı kolileri ise uyuşturucuyla doldurduklarını tespit etti. Ekiplerce nakliye aracında 124 kilogram skunk bulundu.

Ekipler "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda muhtelif türde ve miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmada sokak satıcılarının fiziki takipten kurtulmak için taksi kullandıkları, yolcu görüntüsünde oldukları için dikkat çekmeyeceklerini düşündükleri belirlendi.

Taksilere yoğunlaşan polis ekipleri, sokak satıcılarını suçüstü yakaladı. Takip edilen taksilerden inen sokak satıcılarına anında müdahale edilerek, uyuşturucu alışverişinin önüne geçildi.

Bir haftada helikopter desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 418 kilogram esrar türevi uyuşturucu, muhtelif miktarlarda metamfetamin, 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 28 şüpheli serbest bırakıldı.